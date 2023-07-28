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Президент Бурунди назвал заблуждением мнение о бедности Африки

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Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе назвал всеобщим заблуждением мнение о бедности Африки.

Соответствующее заявление он сделал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Африку я никогда не назвал бы бедной, это всеобщее заблуждение. Напротив, это очень богатый континент», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что страны Африканского континента должны «вносить и свой вклад в развитие всего человечества».

Ранее президент Бурунди заявил, что рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией.

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