Президент Бурунди рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией

Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией в военной сфере.

Такое заявление сделал президент африканской страны Эварист Ндайишимие в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он также сообщил о желании страны укрепить свои вооружённые силы, а также обеспечить суверенитет государства.

«Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку», — сказал Ндайишимие.

Ранее гендиректор Африканского вещательного союза сообщил, что организация готова начать сотрудничество с российскими СМИ.