Президент Бурунди рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией
Такое заявление сделал президент африканской страны Эварист Ндайишимие в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он также сообщил о желании страны укрепить свои вооружённые силы, а также обеспечить суверенитет государства.
«Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку», — сказал Ндайишимие.
Ранее гендиректор Африканского вещательного союза сообщил, что организация готова начать сотрудничество с российскими СМИ.