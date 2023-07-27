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Президент Бурунди рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией

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Бурунди надеется на укрепление и диверсификацию сотрудничества с Россией в военной сфере.

Такое заявление сделал президент африканской страны Эварист Ндайишимие в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он также сообщил о желании страны укрепить свои вооружённые силы, а также обеспечить суверенитет государства.

«Надеемся, что мы сможем укрепить и диверсифицировать сотрудничество между Россией и Бурунди по военному треку», — сказал Ндайишимие.

Ранее гендиректор Африканского вещательного союза сообщил, что организация готова начать сотрудничество с российскими СМИ.

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