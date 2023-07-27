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Гендиректор Африканского вещательного союза заявил о готовности сотрудничать с российскими СМИ

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Африканский вещательный союз может начать сотрудничество со всеми российскими СМИ на взаимовыгодных условиях.

Такое заявление сделал гендиректор союза Грегуар Нджака во время саммита Россия — Африка.

Он отметил, что приветствует все заявки на членство в организации, чтобы помочь развивать индустрию в Африке.

По словам гендиректора, для Африки важен динамичный контент, ведь он отражает реалии в стране. Также Нджака призвал помогать странам континента.

 «У нас есть проекты, имеющие серьёзный потенциал», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация должна усилить медийное присутствие Африке и разрушить стереотипы, которые диктует Запад.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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