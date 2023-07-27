Лавров: Россия должна усилить медийное присутствие в странах Африки

Россия должна усилить медийное присутствие в странах Африки и побороть там стереотипы, которые диктуются Западом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас на первый план выходит задача по наращиванию российского медийного присутствия в Африке и африканского — в России, в том числе с целью окончательного преодоления негативных стереотипов, навязываемых коллективным Западом», — сказал министр в обращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия — Африка.

Президент Владимир Путин ранее также выступил за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.