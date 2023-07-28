Узнать больше

В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину

Короткая ссылка
Власти Сингапура впервые за двадцать лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, осуждённой за перевозку наркотических средств.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что 45-летняя гражданка Сингапура была повешена. Она была задержана в 2018 году за перевозку 30 грамм героина.

По информации агентства, это первый приведённый в исполнение смертный приговор в отношении женщины в стране с 2004 года.

Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей.

Также сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своём намерении добиваться возвращения смертной казни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить