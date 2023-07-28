В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что 45-летняя гражданка Сингапура была повешена. Она была задержана в 2018 году за перевозку 30 грамм героина.
По информации агентства, это первый приведённый в исполнение смертный приговор в отношении женщины в стране с 2004 года.
Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей.
Также сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своём намерении добиваться возвращения смертной казни.