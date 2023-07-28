В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину

Власти Сингапура впервые за двадцать лет привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, осуждённой за перевозку наркотических средств.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что 45-летняя гражданка Сингапура была повешена. Она была задержана в 2018 году за перевозку 30 грамм героина.

По информации агентства, это первый приведённый в исполнение смертный приговор в отношении женщины в стране с 2004 года.

Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей.

Также сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своём намерении добиваться возвращения смертной казни.