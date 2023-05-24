Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вучич заявил о намерении бороться за возвращение смертной казни

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил о своём намерении добиваться возвращения смертной казни.

«Я буду политически бороться в Европе и во всём мире (за возвращение смертной казни — RT)», — приводит ТАСС слова Вучича в интервью на телеканале РТС.

Он отметил, что не может быть другого наказания за недавнюю стрельбу в Белграде и Младеноваце.

«Вы не можете убить монстра, которому 13 или 14 лет, но тот, кто этому способствовал, должен понести самое тяжёлое наказание», — добавил президент.

Ранее Вучич заявил, что семиклассника, который устроил стрельбу в школе в Белграде, поместят в специальное отделение психиатрии.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить