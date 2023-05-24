Вучич заявил о намерении бороться за возвращение смертной казни

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своём намерении добиваться возвращения смертной казни.

«Я буду политически бороться в Европе и во всём мире (за возвращение смертной казни — RT)», — приводит ТАСС слова Вучича в интервью на телеканале РТС.

Он отметил, что не может быть другого наказания за недавнюю стрельбу в Белграде и Младеноваце.

«Вы не можете убить монстра, которому 13 или 14 лет, но тот, кто этому способствовал, должен понести самое тяжёлое наказание», — добавил президент.

Ранее Вучич заявил, что семиклассника, который устроил стрельбу в школе в Белграде, поместят в специальное отделение психиатрии.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.