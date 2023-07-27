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Медведев иронично прокомментировал первые слушания о существовании НЛО в конгрессе США

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал первые слушания о существовании НЛО, которые прошли в конгрессе США. Он предложил американским властям вглядеться в лица европейских политиков и американского президента Джо Байдена.
Медведев иронично прокомментировал первые слушания о существовании НЛО в конгрессе США
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас!
И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал он в Telegram, прикрепив фотографии западных политиков и картинку с лицом Владимира Зеленского.

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш ранее на слушаниях в конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.

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