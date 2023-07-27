Медведев иронично прокомментировал первые слушания о существовании НЛО в конгрессе США
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«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас!
И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал он в Telegram, прикрепив фотографии западных политиков и картинку с лицом Владимира Зеленского.
Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш ранее на слушаниях в конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.