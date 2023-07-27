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Путин отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР

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Поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине и солидарность с Россией подчеркивают общую заинтересованность и решимость Москвы и Пхеньяна противостоять политике коллективного Запада, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР
  • РИА Новости

Об этом говорится в его поздравительной телеграмме для северокорейского лидера Ким Чен Ына по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в освободительной войне 1950–1953 годов.

Как подчеркнул Путин, запад препятствует установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», основанного на приоритете международного права.

12 июня Ким Чен Ын заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество в поздравительной телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину.

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