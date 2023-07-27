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Председатель Афрокома Морозов заявил, что на саммит Россия — Африка прибыли делегации 49 стран

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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов в интервью RT заявил, что на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург прибыли делегации 49 стран из 54.
Председатель Афрокома Морозов заявил, что на саммит Россия — Африка прибыли делегации 49 стран
  • РИА Новости

Он отметил, что сегодня на саммите присутствуют лидеры африканских стран и, что немаловажно, «те министры и премьер-министры, которые занимаются конкретно экономикой, торгово-экономическими отношениями».

«И потом, присутствие у нас большого количества национальных делегаций, их 49, это огромный просто успех для любого форума — 49 стран из 54», — подчеркнул Морозов.

Он добавил, что понимает представителей тех стран, которые не приехали на форум, поскольку они подвергаются политическому давлению Запада.

По его словам, на саммите видно желание всей Африки «выйти не только из политического, но и экономического колониализма».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. 

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