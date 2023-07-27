Военные мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушных границ
«Французский партнер пренебрёг (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ. — RT), чтобы приземлить военный самолёт типа A400M в международном аэропорте Ниамея сегодня утром в 06:30», — сказал военный от имени мятежного комитета по защите Отечества, его слова приводит РИА Новости.
Ранее военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещён, а границы страны закрыты. По имеющимся данным, свергнутый президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.
Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.