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Военные мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушных границ

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Военные мятежники в Нигере обвинили Францию в том, что её военный самолёт нарушил закрытые воздушные границы африканского государства.

«Французский партнер пренебрёг (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ. — RT), чтобы приземлить военный самолёт типа A400M в международном аэропорте Ниамея сегодня утром в 06:30», — сказал военный от имени мятежного комитета по защите Отечества, его слова приводит РИА Новости.

Ранее военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещён, а границы страны закрыты. По имеющимся данным, свергнутый президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.

Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.

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