Патриарх Кирилл призвал власти стран Африки защитить преследуемых на континенте христиан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил власти стран Африки защитить христиан, которых преследуют на континенте.

С таким обращением он выступил на пленарном заседании форума Россия — Африка.

Он назвал попытки разжигания межрелигиозной розни преступным инструментом политики. По его словам, в Африке такие явления получили распространение, а христиане подвергаются наибольшим гонениям.

«Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать всё для того, чтобы защитить преследуемых христиан», — сказал патриарх.

Ранее он сообщил, что патриарший экзархат Африки открыл более 200 приходов за полтора года в 25 странах континента.