Патриарх Кирилл призвал власти стран Африки защитить преследуемых на континенте христиан
С таким обращением он выступил на пленарном заседании форума Россия — Африка.
Он назвал попытки разжигания межрелигиозной розни преступным инструментом политики. По его словам, в Африке такие явления получили распространение, а христиане подвергаются наибольшим гонениям.
«Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать всё для того, чтобы защитить преследуемых христиан», — сказал патриарх.
Ранее он сообщил, что патриарший экзархат Африки открыл более 200 приходов за полтора года в 25 странах континента.