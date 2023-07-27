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Путин рассчитывает, что Афросоюз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20

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Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20.
Путин рассчитывает, что Афросоюз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20
  • РИА Новости

Путин отметил, что Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о предоставлении Афросоюзу статуса полноправного члена «группы двадцати».

«Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин начал встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

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