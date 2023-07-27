Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники, внешне схожие с американскими
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
В ходе представленной в Пхеньяне выставки вооружений Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.
Отмечается, что особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне.
Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.