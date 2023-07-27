Узнать больше

Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники, внешне схожие с американскими

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

В ходе представленной в Пхеньяне выставки вооружений Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели новейшие образцы вооружений КНДР, включая межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.

Отмечается, что особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне.

Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить