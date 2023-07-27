Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын совместно с российской военной делегацией во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетил проходящую в Пхеньяне выставку вооружений — 2023.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радио «Голос Кореи».

Отмечается, что Ким Чен Ын и Шойгу также обсудили мировые тенденции и стратегии развития вооружений.

Кроме того, северокорейский лидер выразил уверенность в том, что «российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за строительство сильного государства».

Ранее Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.