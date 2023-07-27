Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку вооружений в Пхеньяне
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на радио «Голос Кореи».
Отмечается, что Ким Чен Ын и Шойгу также обсудили мировые тенденции и стратегии развития вооружений.
Кроме того, северокорейский лидер выразил уверенность в том, что «российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за строительство сильного государства».
Ранее Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Также российский министр провёл встречу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом.