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Минэнерго: Россия и Африка обсуждают более 30 новых проектов в ТЭК в 16 странах

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Российские компании ТЭК активно занимаются поиском перспективных проектов в Африке, обсуждаются более 30 новых совместных проектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 африканских странах.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«Мы ждём конструктивного диалога», — сказал министр.

По его словам, наибольшие перспективы в сотрудничестве Россия видит в разведке и разработке нефтегазовых проектов, строительстве трубопроводов и модернизации и сооружении электростанций.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом заявил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому.

Кроме того, Россия и Сомали подписали два межправительственных соглашения в аэропорту Пулково.

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