Минэнерго: Россия и Африка обсуждают более 30 новых проектов в ТЭК в 16 странах
Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
«Мы ждём конструктивного диалога», — сказал министр.
По его словам, наибольшие перспективы в сотрудничестве Россия видит в разведке и разработке нефтегазовых проектов, строительстве трубопроводов и модернизации и сооружении электростанций.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом заявил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому.
Кроме того, Россия и Сомали подписали два межправительственных соглашения в аэропорту Пулково.