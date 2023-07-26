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Путин сообщил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому

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Президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом заявил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому.

«Мы к вашему визиту, уважаемый господин премьер-министр, подготовили целый пакет документов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, среди данных документов в том числе межправительственные соглашения по информационной безопасности, о воздушном сообщении, а также меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий.

Также, по словам Путина, в этом перечне есть ещё дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Абий Ахмед проводят встречу в Петербурге.

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