Путин сообщил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому
«Мы к вашему визиту, уважаемый господин премьер-министр, подготовили целый пакет документов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, среди данных документов в том числе межправительственные соглашения по информационной безопасности, о воздушном сообщении, а также меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий.
Также, по словам Путина, в этом перечне есть ещё дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Абий Ахмед проводят встречу в Петербурге.