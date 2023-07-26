Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед проводят встречу в Петербурге

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед проводят встречу в Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы высоко ценим многолетние дружеские связи между Россией и Эфиопией, основанные на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга», — сказал российский лидер.

По его словам, на встрече планируется подробно обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.