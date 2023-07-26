Епископ Гедеон назвал вопиющим беззаконием его недопущение на заседание СБ ООН

Представитель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископ Гедеон (Харон), которого по инициативе Великобритании не допустили выступить на заседании Совбеза ООН, назвал случившееся «вопиющим беззаконием».

Об этом сообщает ТАСС.

«Это вопиющее беззаконие — прежде всего со стороны самой Организации Объединённых Наций, потому что там есть свои законы, которые сегодня нарушил председательствующий от Великобритании, решив лишить меня слова», — отметил он.

Он добавил, что у западных делегаций, видимо, есть «страх правды».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания заблокировала выступление представителя Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Гедеона на Совбезе по Украине.

По его словам, это яркое свидетельство вопиющих двойных стандартов западных делегаций в вопросе свободы выражения мнений и свободы вероисповедания.