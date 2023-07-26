Глава Rheinmetall: ЕС будет трудно защититься от нападения сильного противника

Европе будет трудно защитить себя в случае наступления сильного противника при текущих расходах на модернизацию и создание оружия, считает глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Об этом он сказал в эфире NTV.

«На данный момент, если придёт большой и сильный агрессор, то это будет трудно», — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли Европа и Германия защититься от внешнего нападения.

Паппергер уверен, что на модернизацию бундесвера потребуется порядка €300—350 млрд, его слова приводит РИА Новости.

10 июля глава Rheinmetall Паппергер анонсировал возможное открытие предприятия по производству и ремонту танков на украинской территории в течение трёх месяцев.

По его словам, завод планируют построить на западе Украины.