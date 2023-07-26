Глава Rheinmetall: ЕС будет трудно защититься от нападения сильного противника
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Об этом он сказал в эфире NTV.
«На данный момент, если придёт большой и сильный агрессор, то это будет трудно», — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли Европа и Германия защититься от внешнего нападения.
Паппергер уверен, что на модернизацию бундесвера потребуется порядка €300—350 млрд, его слова приводит РИА Новости.
10 июля глава Rheinmetall Паппергер анонсировал возможное открытие предприятия по производству и ремонту танков на украинской территории в течение трёх месяцев.
По его словам, завод планируют построить на западе Украины.