Компания Maag заявила, что не планирует сокращать количество магазинов в России
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление сети магазинов одежды.
«Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития», — сказано в сообщении.
Уточняется, что инициатив по сокращению количества розничных магазинов в компании нет.
Ранее российский Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети.