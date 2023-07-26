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Компания Maag заявила, что не планирует сокращать количество магазинов в России

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Компания Maag планирует продолжать свой бизнес в России.
Компания Maag заявила, что не планирует сокращать количество магазинов в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление сети магазинов одежды.

«Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития», —  сказано в сообщении.

Уточняется, что инициатив по сокращению количества розничных магазинов в компании нет.

Ранее российский Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети.

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