Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети
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Отмечается, что в настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина сети.
При этом в управляющей магазинами сети Maag компании «Новая мода» заявили, что торговые точки не планируются к закрытию.
Также в сообщении говорится, что первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиям компании.
«Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — заявили в Минпромторге.
Ранее шведский производитель Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что продал бизнес в России компании «Новые технологии» Игоря Шилова за $117 млн.