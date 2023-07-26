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Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети

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Российский Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минпромторг заявил об отсутствии планов по закрытию магазинов Maag в России или уходу сети
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что в настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина сети.

При этом в управляющей магазинами сети Maag компании «Новая мода» заявили, что торговые точки не планируются к закрытию.

Также в сообщении говорится, что первые месяцы продаж показывают положительную динамику и соответствуют ожиданиям компании.

«Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — заявили в Минпромторге.

Ранее шведский производитель Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что продал бизнес в России компании «Новые технологии» Игоря Шилова за $117 млн.

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