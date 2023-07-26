Bild: муж Меркель оставил её мокнуть под дождём на открытии музыкального фестиваля
- AFP
- © CHRISTOF STACHE
Об этом говорится в публикации немецкой газеты Bild.
Издание разместило фотографии с места мероприятия, которое было посвящено творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. На них можно увидеть, как немецкие политики пытаются не промокнуть под проливным дождем.
На кадрах запечатлено, что муж Меркель открыл зонт только над собой, оставив свою жену мокнуть.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сожжение Корана в ЕС является оскорбительным актом, но законным.