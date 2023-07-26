Боррель назвал акции сожжения Корана в ЕС оскорбительными, но законными

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что акты сожжения Корана в европейских странах являются оскорбительными, неуважительными и явными провокациями, однако в ЕС они законны, хоть и неэтичны.

Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.

Боррель выразил решительное отторжение любых форм подстрекательства к религиозной ненависти. По его словам, в Европе не потерпят выражения расизма и ксенофобии.

«Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не всё, что законно, является этичным», — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что радикальные активисты третий день проводят акты сожжения Корана в Дании. В этот раз они провели акцию у посольства Пакистана.