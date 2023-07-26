Боррель назвал акции сожжения Корана в ЕС оскорбительными, но законными
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Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.
Боррель выразил решительное отторжение любых форм подстрекательства к религиозной ненависти. По его словам, в Европе не потерпят выражения расизма и ксенофобии.
«Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не всё, что законно, является этичным», — сказал Боррель.
Ранее сообщалось, что радикальные активисты третий день проводят акты сожжения Корана в Дании. В этот раз они провели акцию у посольства Пакистана.