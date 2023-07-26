Участники Совета Украина — НАТО пообещали нарастить поддержку Киева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса по итогам совещания органа на уровне послов.

«Страны НАТО и Украина твёрдо осудили решение России выйти из «Черноморской зерновой инициативы»... Государства НАТО будут наращивать поддержку Украины и повышать свою бдительность», — отмечается в заявлении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.