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Участники Совета Украина — НАТО пообещали нарастить поддержку Киева

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Участники Совета Украина — НАТО пообещали нарастить поддержку Киева.
Участники Совета Украина — НАТО пообещали нарастить поддержку Киева
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса по итогам совещания органа на уровне послов.

«Страны НАТО и Украина твёрдо осудили решение России выйти из «Черноморской зерновой инициативы»... Государства НАТО будут наращивать поддержку Украины и повышать свою бдительность», — отмечается в заявлении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.

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