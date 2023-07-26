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Политолог Мезюхо: сегодня Запад придерживается принципов неоколониализма

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, которая в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.
Политолог Мезюхо: сегодня Запад придерживается принципов неоколониализма
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Критика дипломата ЮАР понятна, так как она высказывается представителем государства, пострадавшего от колониальной политики Запада. Сегодня мы видим, как западный блок государств ведёт себя в стенах ООН, воспринимая эту структуру как надстройку для продвижения своих собственных национальных интересов, а не претворения идеи о мире и справедливости в жизнь через данную организацию, которая в принципе и задумывалась для поддержки мира во всём мире. Совбез ООН может реформироваться только при условии, если на такую реформу согласятся все члены», — объяснил собеседник RT. 

Однако, по словам политолога, «надо смотреть реальности в глаза».

«Сегодня Запад придерживается принципов неоколониализма, в то время как развивающиеся страны и ряд великих сверхдержав, такие как Россия и Китай, придерживаются принципов антиколониализма и многополярности. Я думаю, что эти принципы близки Южной Африке и другим государствам, которые в своей истории пострадали и продолжают страдать от агрессивных действий западных государств», — заключил Мезюхо.

Ранее глава МИД ЮАР в интервью RT высказалась о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

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