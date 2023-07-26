Политолог Мезюхо: сегодня Запад придерживается принципов неоколониализма

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, которая в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

«Критика дипломата ЮАР понятна, так как она высказывается представителем государства, пострадавшего от колониальной политики Запада. Сегодня мы видим, как западный блок государств ведёт себя в стенах ООН, воспринимая эту структуру как надстройку для продвижения своих собственных национальных интересов, а не претворения идеи о мире и справедливости в жизнь через данную организацию, которая в принципе и задумывалась для поддержки мира во всём мире. Совбез ООН может реформироваться только при условии, если на такую реформу согласятся все члены», — объяснил собеседник RT.

Однако, по словам политолога, «надо смотреть реальности в глаза».

«Сегодня Запад придерживается принципов неоколониализма, в то время как развивающиеся страны и ряд великих сверхдержав, такие как Россия и Китай, придерживаются принципов антиколониализма и многополярности. Я думаю, что эти принципы близки Южной Африке и другим государствам, которые в своей истории пострадали и продолжают страдать от агрессивных действий западных государств», — заключил Мезюхо.

Ранее глава МИД ЮАР в интервью RT высказалась о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.