Премьер Эфиопии назвал Россию братской страной
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Мы крайне заинтересованы в обсуждениях с братской страной развития наших двухсторонних отношений и региональных вопросов... Я знаю о связях Эфиопии и России в культуре, дипломатии, политике. У нас давние связи, мы проходили сложные моменты вместе, и я считаю, что нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что впервые приехал в Петербург и считает город очень красивым. Ахмед также выразил благодарность за тёплый приём в Санкт-Петербурге эфиопской делегации.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом заявил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому.