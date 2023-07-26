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Премьер Эфиопии назвал Россию братской страной

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным назвал Россию братской страной.
Премьер Эфиопии назвал Россию братской страной
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы крайне заинтересованы в обсуждениях с братской страной развития наших двухсторонних отношений и региональных вопросов... Я знаю о связях Эфиопии и России в культуре, дипломатии, политике. У нас давние связи, мы проходили сложные моменты вместе, и я считаю, что нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что впервые приехал в Петербург и считает город очень красивым. Ахмед также выразил благодарность за тёплый приём в Санкт-Петербурге эфиопской делегации.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом заявил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией, в том числе по мирному атому.

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