Матвиенко заявила о готовности России обучать больше студентов для стран Африки
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Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе мероприятия в Горном университете Петербурга в рамках второго саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.
По её словам, сотрудничество в области науки и образования остаётся приоритетом внешней политики России в Африке.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что количество участников саммита Россия — Африка сократилось из-за графика лидеров, а также по причине давления Запада.