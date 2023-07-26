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Матвиенко заявила о готовности России обучать больше студентов для стран Африки

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Россия готова нарастить подготовку специалистов для африканских стран в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, энергетики, а также здравоохранения.
Матвиенко заявила о готовности России обучать больше студентов для стран Африки
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе мероприятия в Горном университете Петербурга в рамках второго саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.

По её словам, сотрудничество в области науки и образования остаётся приоритетом внешней политики России в Африке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что количество участников саммита Россия — Африка сократилось из-за графика лидеров, а также по причине давления Запада.

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