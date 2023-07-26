МИД Чехии в суде потребовал от России вернуть $2,4 млн
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Об этом, как пишет агентство ЧТК, заявил глава МИД Ян Липавский.
По его словам, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.
От дальнейших комментариев глава МИД отказался.
В мае правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли тогдашний Советский Союз правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.
В начале июня стало известно, что власти Чехии намерены потребовать от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в её пользовании домами в Праге, а также зданиями бывших генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.