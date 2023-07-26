МИД Чехии в суде потребовал от России вернуть $2,4 млн

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных Россией вследствие якобы неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 млн крон ($2,4 млн).

Об этом, как пишет агентство ЧТК, заявил глава МИД Ян Липавский.

По его словам, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

От дальнейших комментариев глава МИД отказался.

В мае правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли тогдашний Советский Союз правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.

В начале июня стало известно, что власти Чехии намерены потребовать от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в её пользовании домами в Праге, а также зданиями бывших генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.