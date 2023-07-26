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МИД Чехии в суде потребовал от России вернуть $2,4 млн

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Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных Россией вследствие якобы неосновательного обогащения за последние три года в размере более 53 млн крон ($2,4 млн).
МИД Чехии в суде потребовал от России вернуть $2,4 млн
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Об этом, как пишет агентство ЧТК, заявил глава МИД Ян Липавский.

По его словам, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

От дальнейших комментариев глава МИД отказался.

В мае правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли тогдашний Советский Союз правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.

В начале июня стало известно, что власти Чехии намерены потребовать от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в её пользовании домами в Праге, а также зданиями бывших генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.

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