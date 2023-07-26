Эксперт Мурадян: Китай может войти в топ-5 по выездным направлениям для туристов из России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнётся со дня на день.

«Минэкономразвития обменялись с китайской стороной списками, операторы также получили от российской стороны все инструкции по осуществлению безвизовых поездок, были проведены рабочие семинары по формату работы. Есть информация, что планы запуска соглашения о групповых безвизовых поездках должны заработать с 1 августа, сейчас мы ждём подтверждения этой информации от китайской стороны. В любом случае можно сказать о том, что такого рода действия велись уже на протяжении трёх — пяти месяцев», — рассказал специалист.

Он пояснил, что количество рейсов, доступных для пассажиров как из России в Китай, так и из Китая в Россию, планомерно наращивается.

«Если эта история заработает с конца июля — начала августа, есть предположения, что как въездной поток в Китай, так и выездной у России может существенно вырасти. Если барьеры для организованных групп будут сняты, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона, Китай может существенно вырасти в объёмах продаж и войти, наверное, в топ-5 по выездным направлениям для российских туристов», — спрогнозировал собеседник RT.

По его словам, с точки зрения въездного туризма пиковый период для китайских туристов — лето.

«Но мы знаем, что сами китайцы предпочитают путешествовать круглогодично, тот же Мурманск у них популярен в зимний период, они любят приезжать смотреть на северное сияние, а Москва и Санкт-Петербург традиционно являются круглогодичными. Здесь вопрос после того, как запустится процедура, чтобы количество рейсов продолжало увеличиваться, потому что текущие мощности всё-таки загружаются и бизнесменами в том числе, которые переориентировали свою деятельность на китайских партнёров», — заключил Мурадян.

Ранее Решетников заявил, что безвизовые турпоездки между Россией и Китаем начнутся со дня на день.

21 июля генеральный консул России в Харбине Сергей Линник заявил, что Пекин и Москва завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок.