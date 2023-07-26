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Решетников: безвизовые турпоездки между Россией и Китаем начнутся со дня на день

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Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнётся со дня на день.
Решетников: безвизовые турпоездки между Россией и Китаем начнутся со дня на день
  • AP
  • © Andy Wong

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он сообщил о планах запустить безвизовые поездки с Ираном и Китаем.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный консул России в Харбине Сергей Линник заявил, что Пекин и Москва завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок.

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