Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС

Участие президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС не способствовало бы достижению целей объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что объединение создавалось для выработки коллективных, созидательных направлений повестки дня для международного сообщества и повышения роли развивающихся стран.

«Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что французского лидера Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.