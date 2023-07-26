Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС
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Она подчеркнула, что объединение создавалось для выработки коллективных, созидательных направлений повестки дня для международного сообщества и повышения роли развивающихся стран.
«Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению», — заявила дипломат.
Ранее сообщалось, что французского лидера Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.