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Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС

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Участие президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС не способствовало бы достижению целей объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Она подчеркнула, что объединение создавалось для выработки коллективных, созидательных направлений повестки дня для международного сообщества и повышения роли развивающихся стран.

«Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что французского лидера Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

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