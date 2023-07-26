В Египте анонсировали визит президента страны в Петербург на саммит Россия — Африка

В Египте анонсировали визит президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка. В рамках поездки в Россию он также встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

AP

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Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях канцелярии египетского лидера. В рамках встречи двух президентов будут обсуждены пути укрепления двусторонних отношений на всех уровнях. Саммит Россия — Африка пройдёт 27—28 июля. Ранее президент России в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.