В Египте анонсировали визит президента страны в Петербург на саммит Россия — Африка
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- © Manish Swarup
Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях канцелярии египетского лидера.
В рамках встречи двух президентов будут обсуждены пути укрепления двусторонних отношений на всех уровнях.
Саммит Россия — Африка пройдёт 27—28 июля.
Ранее президент России в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.