Политолог Орлов: G7 воспринимают Африку как источник личного обогащения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление дочери экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканского дипломата Номатембы Тамбо о том, что группа БРИКС предоставит африканцам возможность двигаться к процветанию, если будет стремление к улучшению жизни стран.

«На сегодняшний день основная проблема для африканских стран заключается в том, что страны Центра, фактически это G7, воспринимают весь мир, и особенно Африку, как источник для бесконтрольного выкачивания природных ресурсов и личного обогащения. Отсюда такой колоссальный разрыв в доходах между Западом и другим миром, отсюда нищета и голод на Африканском континенте», — считает политолог.

По его мнению, именно группа стран БРИКС призвана восстановить справедливость в мировой политике и изменить существующее положение вещей.

«Присоединение африканских стран к данному межгосударственному альянсу позволит им занять достойное место на международной арене и получить равный с другими участниками доступ к благам цивилизации», — заключил Орлов.

Ранее дочь экс-президента АНК Тамбо заявила о способности БРИКС принести процветание африканцам.