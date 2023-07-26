Политолог Орлов: G7 воспринимают Африку как источник личного обогащения
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«На сегодняшний день основная проблема для африканских стран заключается в том, что страны Центра, фактически это G7, воспринимают весь мир, и особенно Африку, как источник для бесконтрольного выкачивания природных ресурсов и личного обогащения. Отсюда такой колоссальный разрыв в доходах между Западом и другим миром, отсюда нищета и голод на Африканском континенте», — считает политолог.
По его мнению, именно группа стран БРИКС призвана восстановить справедливость в мировой политике и изменить существующее положение вещей.
«Присоединение африканских стран к данному межгосударственному альянсу позволит им занять достойное место на международной арене и получить равный с другими участниками доступ к благам цивилизации», — заключил Орлов.
Ранее дочь экс-президента АНК Тамбо заявила о способности БРИКС принести процветание африканцам.