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CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключённым

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Вашингтон опасается, что участие экс-морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, США опасаются, что его участие в украинском конфликте может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными, главным образом, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Уточняется, что в США обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Россией.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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