CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключённым
Как отмечается в материале, США опасаются, что его участие в украинском конфликте может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными, главным образом, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Уточняется, что в США обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Россией.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.