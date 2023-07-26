CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключённым

Вашингтон опасается, что участие экс-морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как отмечается в материале, США опасаются, что его участие в украинском конфликте может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными, главным образом, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Уточняется, что в США обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Россией.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.