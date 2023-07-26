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Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о страданиях отца из-за колонизаторов

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Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT о страданиях отца из-за колонизаторов.
Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о страданиях отца из-за колонизаторов
  • RT

«Мой отец — самого скромного происхождения, он немало сталкивался с поведением колониальной державы, когда колониалисты всё больше и больше посягали на собственность его отца, когда уводили у него скот, когда заставили его креститься ради возможности пойти в школу. У него были большие мечты, но, увы, в то время чернокожим различные сферы осваивать не давали», — отметила она.

По словам Машел, её отец стал медбратом и всегда стремился помогать людям.

«Здесь проявилось его радение о людях, их здоровье и благосостоянии. И вот Самора живёт и всю жизнь изо всех сил трудится ради народа Мозамбика, ради народа региона Южной Африки, ради независимости Африки и, конечно, всех народов. Это то наследие, о котором нужно помнить», — указала она.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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