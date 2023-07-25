Помощник президента России Ушаков подтвердил планы Путина посетить Турцию
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
«Могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока ещё не договаривались», — цитирует Ушаков РИА Новости.
По его словам, ранее упоминался август, но были и другие варианты.
Помощник президента подчеркнул, что Путин обещал Реджепу Тайипу Эрдогану приехать в Турцию.
Также сообщалось, что Путин намерен посетить Китай в октябре, когда состоится форум «Один пояс — один путь».