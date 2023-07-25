Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла в Петербург

Делегация Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

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Об этом сообщает ТАСС. Борт с делегацией приземлился в аэропорту Пулково. Как ранее отметил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге будет подписан совместный план действий до 2026 года.