Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла в Петербург
Делегация Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
- Gettyimages.ru
- © Faabi
Об этом сообщает ТАСС.
Борт с делегацией приземлился в аэропорту Пулково.
Как ранее отметил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге будет подписан совместный план действий до 2026 года.
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