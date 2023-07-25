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Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла в Петербург

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Делегация Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумбой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла в Петербург
  • Gettyimages.ru
  • © Faabi

Об этом сообщает ТАСС.

Борт с делегацией приземлился в аэропорту Пулково.

Как ранее отметил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге будет подписан совместный план действий до 2026 года.

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