В Кремле сообщили, что Путин активно готовится к саммиту Россия — Африка

У российского президента Владимира Путина идёт активная подготовка к саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента продолжаются рабочие встречи, также уже, естественно, у него идёт активная подготовка к саммиту Россия — Африка, элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге», — сообщил он.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на Африканский континент.