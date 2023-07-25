В Кремле сообщили, что Путин активно готовится к саммиту Россия — Африка
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Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента продолжаются рабочие встречи, также уже, естественно, у него идёт активная подготовка к саммиту Россия — Африка, элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге», — сообщил он.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на Африканский континент.