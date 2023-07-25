Матвиенко предложила приравнять к акту агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо считать принуждение третьих стран присоединиться к санкциям в ущерб собственному положению актом агрессии против этих государств.

Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента, передаёт ТАСС.

«Расценить как акт агрессии или приравнять к агрессии принуждение третьих стран к присоединению к санкциям вопреки их национальным интересам», — сообщила Матвиенко.

Также она заявила, что выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ проводится не в интересах местных жителей, и назвала происходящее антинародным шагом.