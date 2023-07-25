Узнать больше

Матвиенко предложила приравнять к акту агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо считать принуждение третьих стран присоединиться к санкциям в ущерб собственному положению актом агрессии против этих государств.
Матвиенко предложила приравнять к акту агрессии принуждение третьих стран к санкциям
  • РИА Новости

Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента, передаёт ТАСС.

«Расценить как акт агрессии или приравнять к агрессии принуждение третьих стран к присоединению к санкциям вопреки их национальным интересам», — сообщила Матвиенко.

Также она заявила, что выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ проводится не в интересах местных жителей, и назвала происходящее антинародным шагом.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить