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Внучка Нельсона Манделы заявила о важности оставаться верными своей культуре, наследию и традициям

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Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о важности оставаться верными своей культуре, наследию и традициям.

«Это очень важно. Если посмотреть на народы, которые остаются верны сути своей культуры, наследия и традиций, то можно увидеть, как они идут по жизни. Например, китайцы и мусульмане сохраняют верность своей культуре. А есть культуры, африканские культуры, которые поддаются влиянию Запада. И они как бы теряются. Так, что касается ЮАР, через телевидение нас заваливают популярной культурой, и мы теряем свою идентичность как народ. И если мы потеряем свою идентичность, то кто мы тогда?» — сказала она.

По её словам, она восхищается чувством идентичности своего деда Нельсона Манделы, его самоощущением.

«Вы, возможно, помните, что во время суда в Ривонии он был облачён в традиционную одежду, чтобы подчеркнуть, что его, африканца и представителя культуры тембу, судят присяжные и судья чужой культуры. Это подчёркивало его корни. Кстати, 18 июля в его деревне Цгуну мы провели церемонию открытия его памятника, где он представлен в традиционной одежде. Тем самым мы также подчёркиваем свою принадлежность к общности коса, к культуре тембу. Это наши корни: то, кем мы являемся, — это то, кем мы были и стали. Как народ мы всегда должны помнить, откуда мы родом, иначе мы потеряем свои корни», — заявила она.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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