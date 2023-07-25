Генконсульство России в Анталье: обращения от туристов по поводу пожаров в Турции единичны

Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер.

Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье.

«На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — приводит сообщение РИА Новости.

В генконсульстве заявили, что находятся в контакте с местными властями и туроператорами.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.

Также на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5.