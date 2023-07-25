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Генконсульство России в Анталье: обращения от туристов по поводу пожаров в Турции единичны

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Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер.
Генконсульство России в Анталье: обращения от туристов по поводу пожаров в Турции единичны
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье.

«На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — приводит сообщение РИА Новости.

В генконсульстве заявили, что находятся в контакте с местными властями и туроператорами. 

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.

Также на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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