Генконсульство России в Анталье: обращения от туристов по поводу пожаров в Турции единичны
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Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье.
«На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — приводит сообщение РИА Новости.
В генконсульстве заявили, что находятся в контакте с местными властями и туроператорами.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.
Также на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5.