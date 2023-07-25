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Экс-адмирал Ставридис: суда Украины с зерном могут ходить в Чёрном море под конвоями НАТО

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Украинские суда с зерном могут сопровождаться конвоями военных кораблей Североатлантического альянса в Чёрном море, предложил бывший адмирал ВМС США, экс верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Экс-адмирал Ставридис: суда Украины с зерном могут ходить в Чёрном море под конвоями НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает Bloomberg.

«Как это будет осуществляться? Вероятно, путём формирования торговых судов в конвои из трёх-пяти кораблей, каждый из которых будет сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами», — отмечается в статье.

При этом Ставридис считает, что авиация альянса должна патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота России.

«Некоторые эскадрильи истребителей могут быть размещены на базах НАТО в северной Турции или, скорее всего, в Румынии и Болгарии», — уточнил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке.

Также в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

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