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Министр обороны России Шойгу 25—27 июля посетит КНДР

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Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с официальной делегацией 25—27 июля посетит КНДР.
Министр обороны России Шойгу 25—27 июля посетит КНДР
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным министерства, такой визит поспособствует укреплению военных связей двух стран, а также будет важным этапом развития сотрудничества между двумя государствами.

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

В апреле Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.

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