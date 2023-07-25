Министр обороны России Шойгу 25—27 июля посетит КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с официальной делегацией 25—27 июля посетит КНДР.

Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным министерства, такой визит поспособствует укреплению военных связей двух стран, а также будет важным этапом развития сотрудничества между двумя государствами.

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.

В апреле Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.