Министр обороны России Шойгу 25—27 июля посетит КНДР
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Об этом сообщило российское Минобороны.
По данным министерства, такой визит поспособствует укреплению военных связей двух стран, а также будет важным этапом развития сотрудничества между двумя государствами.
Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов.
В апреле Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.