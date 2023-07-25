Директор института РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире
По его словам, многие, не только в России, смотрят на валюты развитых стран как на рискованные активы.
«Уговоры Соединённых Штатов покупать у них побольше долларов уже не срабатывают», — цитирует его РИА Новости.
При этом Широв отметил, что эта валюта перестаёт быть твёрдой.
Ранее в МИД России заявили, что вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут на саммите в августе.
Также экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США.