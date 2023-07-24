В ООН осудили атаку, в результате которой погиб военкор Журавлёв
- AFP
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Он отметил, что организация выступает против любых нападений на представителей прессы.
«И, как заявил (официальный представитель Генсека ООН. — RT) Стефан Дюжаррик, на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент», — приводит РИА Новости слова Хака.
Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.