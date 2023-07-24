В ООН осудили атаку, в результате которой погиб военкор Журавлёв

В ООН осудили атаку, при которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

Он отметил, что организация выступает против любых нападений на представителей прессы.

«И, как заявил (официальный представитель Генсека ООН. — RT) Стефан Дюжаррик, на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент», — приводит РИА Новости слова Хака.

Ранее в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.