МИД Алжира вызвал представителей Дании и Швеции после новых актов сожжения Корана

Министерство иностранных дел (МИД) Алжира вызвало временного поверенного в делах Швеции и посла Дании и выразило им протест в связи со случаями сожжения Корана.

Об этом говорится в заявлении МИД Алжира, передаёт РИА Новости.

В ведомстве призвали шведское и датское правительство предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

«Вслед за инцидентами с сожжением священного Корана в Копенгагене и Стокгольме, Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании, а также временного поверенного в делах Швеции, чтобы уведомить их об официальном протесте Алжира и его резком осуждении этих аморальных и антицивилизационных поступков», — пишет ведомство.

Ранее стало известно, что группа протестующих провела акт сожжения Корана у посольства Ирака в Копенгагене.