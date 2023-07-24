Узнать больше

МИД Алжира вызвал представителей Дании и Швеции после новых актов сожжения Корана

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел (МИД) Алжира вызвало временного поверенного в делах Швеции и посла Дании и выразило им протест в связи со случаями сожжения Корана.
МИД Алжира вызвал представителей Дании и Швеции после новых актов сожжения Корана
  • Gettyimages.ru
  • © mtcurado

Об этом говорится в заявлении МИД Алжира, передаёт РИА Новости.

В ведомстве призвали шведское и датское правительство предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

«Вслед за инцидентами с сожжением священного Корана в Копенгагене и Стокгольме, Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании, а также временного поверенного в делах Швеции, чтобы уведомить их об официальном протесте Алжира и его резком осуждении этих аморальных и антицивилизационных поступков», — пишет ведомство.

Ранее стало известно, что группа протестующих провела акт сожжения Корана у посольства Ирака в Копенгагене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить