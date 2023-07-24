МИД Алжира вызвал представителей Дании и Швеции после новых актов сожжения Корана
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Об этом говорится в заявлении МИД Алжира, передаёт РИА Новости.
В ведомстве призвали шведское и датское правительство предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов.
«Вслед за инцидентами с сожжением священного Корана в Копенгагене и Стокгольме, Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Дании, а также временного поверенного в делах Швеции, чтобы уведомить их об официальном протесте Алжира и его резком осуждении этих аморальных и антицивилизационных поступков», — пишет ведомство.
Ранее стало известно, что группа протестующих провела акт сожжения Корана у посольства Ирака в Копенгагене.