Патрушев: управление интернетом остаётся под единоличным контролем американских корпораций

Управление интернетом сегодня фактически остаётся под единоличным контролем американских корпораций, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по БРИКС и ещё из семи стран.

«Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — сказал Патрушев в Йоханнесбурге на встрече с коллегами, его слова приводит «Российская газета».

В конце 2022 года американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.