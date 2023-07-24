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Патрушев: управление интернетом остаётся под единоличным контролем американских корпораций

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Управление интернетом сегодня фактически остаётся под единоличным контролем американских корпораций, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по БРИКС и ещё из семи стран.
Патрушев: управление интернетом остаётся под единоличным контролем американских корпораций
  • РИА Новости

«Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — сказал Патрушев в Йоханнесбурге на встрече с коллегами, его слова приводит «Российская газета».

В конце 2022 года американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.

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