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NBC: команда Байдена примет меры, чтобы президент больше не спотыкался на людях

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Помощники президента США Джо Байдена провели несколько собраний и обсудили меры, которые нужно принять, чтобы глава государства не спотыкался во время публичных мероприятий, сообщает телеканал NBC.
NBC: команда Байдена примет меры, чтобы президент больше не спотыкался на людях
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент сильно споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии», — говорится в статье.

После этого ряд помощников Байдена обсудили, «как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент «никогда больше не повторился», сообщили источники телеканала.

Как ранее писала газета Politico, Джо Байден всё чаще выбирает короткий трап для перелётов, чтобы исключить возможную оплошность и не упасть.

В Хельсинки президент США в очередной раз споткнулся во время посадки на борт.

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