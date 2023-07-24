NBC: команда Байдена примет меры, чтобы президент больше не спотыкался на людях

Помощники президента США Джо Байдена провели несколько собраний и обсудили меры, которые нужно принять, чтобы глава государства не спотыкался во время публичных мероприятий, сообщает телеканал NBC.

«Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент сильно споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии», — говорится в статье.

После этого ряд помощников Байдена обсудили, «как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент «никогда больше не повторился», сообщили источники телеканала.

Как ранее писала газета Politico, Джо Байден всё чаще выбирает короткий трап для перелётов, чтобы исключить возможную оплошность и не упасть.

В Хельсинки президент США в очередной раз споткнулся во время посадки на борт.