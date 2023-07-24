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Активистка Грета Тунберг может сесть в тюрьму на шесть месяцев

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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг нарушила правила проведения демонстрации в Мальмё, теперь ей придётся предстать перед судом.
Активистка Грета Тунберг может сесть в тюрьму на шесть месяцев
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет Agence France-Presse, ссылаясь на судебные документы.

Экоактивистка участвовала в демонстрации, которая нарушила движение автотранспорта, а также отказалась подчиняться приказу полиции уйти с дороги.

Как уточняет издание Sydsvenskan, теперь Тунберг может получить максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Суд пройдёт в понедельник.

Ранее стало известно, что Тунберг и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве. Они обсудили проблему влияния украинского конфликта на окружающую среду.

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