Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО в 2024 году

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил в интервью телеканалу CNN, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году.

Об этом информирует РИА Новости.

Резников отметил, что в июле 2024 года во время проведения саммита НАТО альянсу исполнится 75 лет.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал украинский министр.

Ранее экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины.

Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приёме Украины в НАТО — это безумие.