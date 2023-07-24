Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО в 2024 году
Об этом информирует РИА Новости.
Резников отметил, что в июле 2024 года во время проведения саммита НАТО альянсу исполнится 75 лет.
«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал украинский министр.
Ранее экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины.
Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приёме Украины в НАТО — это безумие.