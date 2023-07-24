Узнать больше

Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО в 2024 году

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников предположил в интервью телеканалу CNN, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году.

Об этом информирует РИА Новости.

Резников отметил, что в июле 2024 года во время проведения саммита НАТО альянсу исполнится 75 лет.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал украинский министр.

Ранее экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон допустил, что НАТО начнёт распадаться через год из-за Украины.

Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приёме Украины в НАТО — это безумие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить